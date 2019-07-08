S-400'lerin sevkiyatı başlıyor

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'lerin sevkiyatı, belirtilen takvime göre bu hafta başlıyor.

ABD ile gerginliğe neden olan S-400’lerin bu hafta Türkiye’ye sevkiyatının başlaması planlanıyor. Böylece Türkiye, S-400 satın alan ilk NATO ülkesi olacak.

Bir süredir ABD, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması durumda yaptırımlarının uygulanacağı ve Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 programından çıkarılabileceğini belirtse deTürkiye, S-400 anlaşmasından geri atmadı.

İlk batarya Mürted’e

S-400 sistemi için Türkiye de hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı “Mürted” olarak değiştirilen Akıncı Üssü’ne, Rusya Devlet Silah Şirketinin istekleri doğrultusunda “özellikli” hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400’lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar, S-400’ler için hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.