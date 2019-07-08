0553 313 94 23

S-400'lerin sevkiyatı başlıyor

ABD’nin karşı olduğu, S-400’lerin sevkiyatı, belirtilen takvime göre bu hafta başlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
S-400'lerin sevkiyatı başlıyor

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'lerin sevkiyatı, belirtilen takvime göre bu hafta başlıyor.

ABD ile gerginliğe neden olan S-400’lerin bu hafta Türkiye’ye sevkiyatının başlaması planlanıyor. Böylece Türkiye, S-400 satın alan ilk NATO ülkesi olacak.

Bir süredir ABD, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması durumda yaptırımlarının uygulanacağı ve Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 programından çıkarılabileceğini belirtse deTürkiye, S-400 anlaşmasından geri atmadı.

İlk batarya Mürted’e

S-400 sistemi için Türkiye de hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı “Mürted” olarak değiştirilen Akıncı Üssü’ne, Rusya Devlet Silah Şirketinin istekleri doğrultusunda “özellikli” hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400’lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar, S-400’ler için hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
  1. Mürted
  2. S-400 sistemi
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. S-400
  6. NATO
  7. F-35

YORUM YAZ

  • HuseyinHuseyin43 dk önce
    Internette yaziyorrrrrIsrail mallarina vergi yok.vergi vergi yok.
  • ihsanihsan43 dk önce
    4 tane ise biri antbe biri osmaniyeye biri balıkaesire konsun 4. de ankaraya konsun böylece etraf emniyete alınmış olur.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke ile savaş aramıyor"
  1. İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke..
  2. Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
  3. Başkan Özkan Altun Mahalle..
  4. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
  5. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
  6. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
  7. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
  8. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
  9. Stres ve alkol gastrit nedeni
  10. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
  11. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
  12. Kaymakam, şehitlik bakım..
  13. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
  14. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
  15. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
  16. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
  17. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
  18. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
  19. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
  20. "İhracattaki artışın katlanarak..
CHP’de liyakat yok partizanlık var
CHP’de liyakat yok partizanlık var
Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’