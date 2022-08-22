CHP Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası yıllarıdr S-400 konusunda karışık. Neye karşı kullnılacaki kime karşı kullanılacak, ne için kullanılacak gibi sorularla yıllardır ortalıkta gezinen Kılıçdaroğlu'na Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç bugünkü köşesinden seslendi: ‘S-400'leri kime karşı kullanacağız' söyleyeyim mi?.. Genç yazısında 'Diyor ki Bay Kemal; "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? İran'a karşı mı..,?" Ve bunu da BBC Türkçe'ye söylüyor. Eloğluna bizi şikayet ediyor. Alman'a, "Türkiye'de can ve mal güvenliği var diyemem" diyen de kendisi. İsmiyle müsemma Bay Kemal, isminin hakkını veriyor.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Kafası çok karışık, bir karar veremedi.

Önce, "Niye aldılar S-400'ü, Yunanistan mı, Irak mı, Suriye mi bize saldıracak?.." dedi...

Dedi ama ardından S-400'leri kullanacak bir yer buldu!

"Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin" dedi Bay Kemal.

Sonra CHP Sözcüsü çıktı; "S-400'lerin alınması gerektiğini söyleyen bizim genel başkanımızdır" dedi...

Bay Kemal S-400'leri sahiplendi. Meğer alınması gerektiğini o söylemiş! (Kimin saldıracağını bilmiyor ama?!)

Neredeyse siparişi biz verdik diyecekti ki, fikrini değiştirmiş.

Diyor ki Bay Kemal; "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? İran'a karşı mı..,?"

Ve bunu da BBC Türkçe'ye söylüyor. Eloğluna bizi şikayet ediyor. Alman'a, "Türkiye'de can ve mal güvenliği var diyemem" diyen de kendisi. İsmiyle müsemma Bay Kemal, isminin hakkını veriyor.

Lakin kafası da karışık. S-400'lerin ne olduğunu bilmiyor. "Kime karşı kullanacağız?" deyip duruyor.

Savunma sistemimiz yoktu. Patriot da vermediler.

S-400 bir füze "savunma" sistemi.

'Kim saldırırsa' ona karşı kullanılacak!..

Hadi şimdi git, 'siparişi biz verdik' de!..

DİPLOMASİDE TARİH YAZIYORUZ...

Fransız Le Figaro gazetesinde Türkiye ile ilgili bir analiz yayınlandı;

"Gerçek bir diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikası var."

Şöyle devam ediyor; "Türkiye, Ukrayna'daki savaşın ilk galibi olabilir mi?"

Ve sonuç; "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi?"

Alman medya kurumu (RND) ise şöyle diyor; "Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden görüp arabuluculuk pozisyonunu aldı. O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü."

Batı durumu anlamış. Gözleri açılmış.

Bizim Bay Kemal, hâlâ "S-400'ü kime karşı kullanacağız" diye soruyor.

Papua Yeni Gine'ye karşı!..

Rahatladın mı?..