S-400'lerde yeni gelişme! 14.uçak indi ABD'nin tehditlerine ve yapılan 'Türkiye S-400 alamaz' algılarına rağmen Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on üçüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

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