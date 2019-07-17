S-400'lerde yeni gelişme! 14.uçak indi
ABD'nin tehditlerine ve yapılan 'Türkiye S-400 alamaz' algılarına rağmen Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on üçüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
YORUM YAZ