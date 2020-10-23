Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye düşmanı isimlerinin yanında solak meydanın ve yazarlarının kesinlikle S-400’le alınamaz, Türkiye’ye getirilemez, alınsa da S-400’le kurulamaz. Depolarda çürür” dedikleri S-400’ler Türkiye’ye getirildi ve test edildi. S-400’lerin test edilmesine ABD’den hadsiz açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin test edildiğini son dakika açıklayarak, “Testler doğrudur yapıldı yapılıyor ve ABD'nin bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz.” diyerek Türkiye’ye parmak sallamak isteyenlere ağzının payını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde kalkıp bunu ABD'ye soracak değiliz. Sadece S-400 değil birçok silahların testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testi kullanıyorlar. Biz kararlıyız yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.”

S-400’ler nereye kurulacak?

S-400 hava savunma sistemlerinin test edilmesi sonrası S-400’lerin nereye kurulacağı da merak edilmeye başlandı. S-400’lerin nereye kurulacağı resmi olarak açıklanmasa da Ankara’ya kurulacağı söyleniyor.

S-400’lerin özellikleri

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.