S-400’ler geldi

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Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ilk parti teslimatı tamamlandı. Rus kargo uçakları tarafından gerçekleştirilen S-400 teslimatıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teslimatlarda herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak, AB’nin olası ambargo kararına da rest çekti.

Mürted’de tarihi anlar

Türk hava savunma sistemine çağ atlatacak olan S-400’lerin Türkiye’ye teslimatı başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının gerçekleştiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sistemine ait parçaların Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na intikal ettirildiğini duyurdu.

S-400 parçalarını barındıran üç ayrı kargo uçağı Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Dün saat 10:00 itibariyle ilk teslimat gerçekleşti. Sonrasında ikinci ve üçüncü kargo uçakları da Mürted Hava Üssü’ne iniş sağladı. Kargo uçaklarıyla getirilen S-400 parçaları, üssün hangar kısmına yerleştirildi. S-400’ler toplamda üç parçada Türkiye’ye teslim edilecek. İlk parti nakliyatı havayolu ile gerçekleşen S-400’lerin ikinci aşaması da havayolu ile tamamlanacak. 120’nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü ve son taşıma işlemi ise deniz yolu üzerinden yapılacak.

Son rest AB’ye!

S-400 sisteminin montajı Rus uzmanlarla işbirliği dahilinde Türk mühendisleri ve Türk teknisyenlerince yapılacak. Montaj işleminin ardından sistem, daha sonra belirlenecek konuma nakledilecek.

S-400 sistemiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teslimatlarda herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. İsviçreli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, AB’nin Türkiye’ye yönelik olası ambargo kararıyla ilgili olarak, “Herhangi bir faydası olmaz ve ters teper. Oraya ilave adımları atarız. Buna da kimse engel olamaz” diye konuştu.

400 KM menzil

11 Nisan 2017’de imzalanan sözleşme gereği Türkiye’ye teslim süreci başlatılan S-400’lerin 400 kilometre aktif menzili bulunuyor. S-400 sistemi, 600 kilometre içerisindeki hedefleri de ayrı ayrı tespit edebiliyor. Türkiye; yeni nesil hava savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı. Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor. S-400’ler her hedefe iki füze kitleyerek eşzamanlı 80 hedefi imha edebiliyor. S-400’ler; uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemlerini hedef alabilme kapasitesine sahip.