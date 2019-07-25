0553 313 94 23

S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler komşu ülkelerde paniğe neden olurken, Bulgaristan, füze sistemlerine karşı silah ve donanımının yetersiz olduğu gerekçesiyle ABD'den F-16 almaktan vazgeçti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:33
S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı

 Yakup Sarıçiçek 

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’lerle bölgede kuracağı hakimiyet, komşu ülkelerde büyük panik yaşatıyor... Rum yönetimi ve Yunanistan, Türkiye’nin S-400’leri kullanmaması için AB ve ABD’den yardım isterken, hava savunma sistemleri Bulgaristan’ın da gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, meclisin onayladığı ABD’den 1,2 milyar dolarlık 8 adet “F-16” savaş uçağının alımını veto etti. Eski bir hava komutanı olan Radev, alınacak uçakların silah ve donanımının yetersiz olduğunu savundu. Bulgar basını da F-16’ların, Türkiye’nin S-400’leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini yazdı. Türkiye’nin yüksek hava hakimiyetini öğrenen Bulgarlar da  “O vakit neden F-16 alıyoruz ki?” diyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:33
  1. S-400
  2. AB
  3. ABD
  4. Bulgaristan
  5. Rum yönetimi
  6. Yunanistan
  7. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
  8. F-16

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GGC’den anlamlı sergi
    1. GGC’den anlamlı sergi
    2. Adıyaman’da sansar sanılan gelincik..
    3. CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e..
    4. Üsküdar’da riskli binaların yıkımı..
    5. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    6. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    7. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    8. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    9. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    10. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    11. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    12. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    13. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    14. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    15. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    16. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
    17. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    19. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
    20. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
    21. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
    22. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
    23. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
    24. Siyonist İsrail'in gözaltı terörü..
    25. Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine..
    26. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam..
    27. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir..
    28. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 6..
    29. Türkiye sosyal medya kullanımında ilk..
    30. Bütün ülke bu anı bekliyordu! Sonuç..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı