S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı

Yakup Sarıçiçek

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’lerle bölgede kuracağı hakimiyet, komşu ülkelerde büyük panik yaşatıyor... Rum yönetimi ve Yunanistan, Türkiye’nin S-400’leri kullanmaması için AB ve ABD’den yardım isterken, hava savunma sistemleri Bulgaristan’ın da gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, meclisin onayladığı ABD’den 1,2 milyar dolarlık 8 adet “F-16” savaş uçağının alımını veto etti. Eski bir hava komutanı olan Radev, alınacak uçakların silah ve donanımının yetersiz olduğunu savundu. Bulgar basını da F-16’ların, Türkiye’nin S-400’leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini yazdı. Türkiye’nin yüksek hava hakimiyetini öğrenen Bulgarlar da “O vakit neden F-16 alıyoruz ki?” diyor.