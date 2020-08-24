S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesini "başlangıç" olarak niteleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, keşif ve sondaj çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüleceğini açıkladı.

Doğu Akdeniz'e Türkiye nasıl bakıyor?

Kalın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gerilim görmek istemedeğini belirterek, Tüm komşu ülkelere buradaki enerji kaynağının fayda sağlamasını görmek istediğini belirtti. Kıbrıs’ta diyalog görmek istediklerini belirten Kalın, Doğu Akdeniz’deki durumu çözmek için her şeyi ele aldıklarını açıkladı.

S-400’ler aktif mi?

Kalın, ABD’nin Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkileri geliştirmek için S-400’leri şart koşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin egemen bir ülke olduğunu kendi kararlarını kendisinin alacağını belirtti. Kalın, S-400’lerin şimdilik aktif olmadığını ve sürecin devam etmekte olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye’de terörist YPG’yi desteklemesi ve FETÖ’ye kayıtsız kalmasının büyük bir sorun olduğunu belirten Kalın, Türkiye ve ABD arasındaki sorunları çözmek istediklerini vurguladı.