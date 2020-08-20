S-400'ler aktif edildi mi? Güvenlik ve terör uzmanı Ağar cevapladı

Türkiye'nin hava sahasını korumak için aldığı S-400'lerin neden aktif edilmediğine ilişkin üvenlik ve törör uzmanı Bahçeşehir Öğretim Üyesi Abdullah Ağar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ağar'ın analizi:



S-400'lerin çalıştırılması gerekiyor ancak konu konjonktüre dönmüş durumda. İlişkilerin daha da bozulacak olması ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması risk oluşturuyor. Pandeminin oluşturduğu ortam ve ekonomik yaptırımların oluşturacağı hassasiyetlerin birleşmesiyle siyasi irade S-400'leri zamana bırakıyor.

Akkuyu'nun faaliyete geçmesiyle burada değerlendirileceği ya da Ankara'nın korumasında kullanılacağı da iddia ediliyor.

Elimizdeki sistemlerin ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilmesi devletin kapalı kapılar ardında kullanılması değerlendiriyor.

Rusya bu işten hem para kazanıyor hem de NATO üyelirini parçalamak istiyor.

Türkiye NATO'ya tehdit üretmeden kullanmak istiyor.

ABD ve Rusya arasında bir siyaset üretmek gerçekten çok zor bir iştir.