S-400/F-35/CAATSA’da son durum... Hakan Fidan ABD ile ilişkilerde hangi “ayak bağı”ndan söz ediyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın S-400, F-35 ve CAATSA konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Fidan’ın, bu konuların Türkiye-ABD ilişkilerinde ayak bağı olduğunu söylediğini belirten Ergin, Türkiye’nin bu krizleri aşmadan iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti. Fidan’ın bu açıklamalarının, ilişkilerin geleceği açısından önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan Ergin, özetle şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Anadolu Ajansı’nın “Editör Masası” programında bir konuyu geniş bir şekilde değerlendirdikten sonra şöyle dedi:

“Bu konunun artık iki ülke ilişkilerinde bir ayak bağı olduğu konusunda en azından her iki taraf da hem fikir, onu söyleyeyim...”

Peki Fidan’ın “Ayak bağı” olarak nitelendirdiği konu neydi?

Kendisinin kastettiği, 2019 yılında 1) Önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almış olması, 2) Bunun üzerine ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı ortak üretim programından çıkartması ve 3) Ayrıca, Türkiye’yi CAATSA yaptırımlarına dahil etmesinin, iç içe geçerek Ankara-Washington ilişkilerinde yaratmış olduğu karmaşık kriz durumudur. (...)"