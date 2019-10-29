S-400’den sonra en büyük satış! ‘Müzakereler ileri düzeyde’

Türk yetkililer ve Rus hükümet yetkilileri, Rus yapımı Su-35 avcı uçağı ile ilgili olası bir anlaşmaya varmak için 'müzakerelerin ileri aşamasında' olduklarını söyledi.

Üst düzey Türk yetkilisi, Su-35'le ilgili olarak “Görüşmeler oldukça olgunlaştı. Anlaşma çok uzak görünmüyor” dedi.

Türk yetkili, müzakere sürecinde son rakamların değişmesine rağmen, Türkiye'nin 2 parti şeklinde 48 tane Su-35 alabileceğini söyledi. Başka bir yetkili ise S-400 anlaşmasını hatırlarak Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı için uygun bir fiyat vermeyi kabul edebileceğini ifade etti.

Su-35'ler için 50-70 milyon dolara fiyat verebilir

Defense News'in haberine göre; Ankara'daki bir havacılık endüstrisi uzmanı, Moskova'nın savaş uçaklarına muhtemelen 50 milyon ila 70 milyon dolar arasında fiyat vereceğini söyledi. Havacılık endüstrisi uzmanı, potansiyel Su-35 anlaşmasının, Ruslar için stratejik değerinin olduğunu belirtti.

S-400'den sonra 2. büyük silah satışı olacak

Eğer anlaşma olursa Su-35 savaş uçağı, S-400'den sonra Türkiye’nin Rusya’dan ikinci büyük silah sistemi alımı olacak.