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S-400 teslimatının ardından Fitch'ten skandal operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:09
S-400 teslimatının ardından Fitch'ten skandal operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi. 

S-400'leri gerekçe gösterdiler

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:09
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