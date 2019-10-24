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S-400 teslimatı sonrası ABD'den tedirgin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım kararıyla ilgili açıklamasından sonra bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını dile getirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:39
S-400 teslimatı sonrası ABD'den tedirgin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde yaptırım kararlarını kaldırdığını açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi.

Trump'ın Türkiye'ye yaptırımların kaldırıldığına yönelik açıklamasının ardından, üst düzey bir Trump hükümeti yetkilisinden de Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalar geldi. Açıklamada S-400 konusu da vardı.

Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmayacağını umduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen yetkili, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına ilişkin, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar bağlamında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etmişti. Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin şimdi yeni S-400'lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü de belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz' demişti.

Trump yaptırımları kaldırdı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Türkiye savunma ve enerji bakanlıklarına uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:39
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Rusya
  3. S-400
  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  5. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  6. Türkiye

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