S-400 tehditlere karşı set çekecek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Rusya’dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslimatına sayılı günler kala bu sistemlerin nereye konuşlandırılması gerektiğini ve bölgede değişecek olan dengelerin Türkiye’ye kazandıracağı artıları güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Akit’e değerlendirdi.

Türkiye birçok bölgede güvenliğini artıracak

S–400’lerin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyleyen Muğlu, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine kavuşmasıyla birlikte, Ortadoğu havzasının birçok alanı ile Ege dahil olmak üzere Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinin hava güvenliğini sağlamış olacaktır. Başta Suriye ve Irak olmakla birlikte İran’ın ABD ile olan adeta el tetikte ilişkileri ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve ABD’nin ortaklığını Türkiye’ye karşı derinleştirme girişimleri ile ülkemizin sınırlarını çevreleyen sıcak bölgelerden dolayı S-400’lerin konuşlanması milli güvenliğimize dair en ciddi tehditlerin önüne set çekilmiş olunacaktır. Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor” değerlendirmesi yaptı.

S-400 her yere konabilir

S-400’lerin hava savunma sisteminin Yunanlılara geri adım arttıracağına vurgu yapan Muğlu, “Türkiye, İtalya SAMP-T füze savunma sistemlerini 6 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na yerleştirmişti. Görev süresinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılan İtalya SAMP-T füze savunma sistemlerinin yerine S-400 yerleştirilebilir. Ayrıca NATO hava savunma şemsiye çerçevesinde İspanya'dan gönderilen Patriot hava savunma bataryası Haziran 2015 tarihinden bu yana Adana’da konuşlanmış durumda. Görev süresinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılan Patriot hava savunma bataryası yerine S-400 yerleştirilebilir. Başkent’i olası bir saldırıda korumak için Ankara’da bulunan Akıncı hava üssüne de bir batarya yerleştirilebilir. İstanbul’un ve Marmara bölgesinin hava hakimiyetini muhafaza etmek için Çanakkale veya Çorlu Meydanı kesinlikle tercih edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ayrıca Yunan hava üslerinden kalkacak savaş uçaklarına karşı erken müdahale şansımız olması açısından buraya da bir batarya S-400 yerleştirebiliriz. Bu sayede Yunan savaş uçakları bölgede devamlı suretle tedirgin olarak uçuş icra edecektir” ifadelerini kullandı.