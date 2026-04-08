Gündem
Sánchez’den ABD ve İsrail’e soğuk duş: Bir kova suyla kendinizi alkışlatamazsınız!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sánchez’den ABD ve İsrail’e soğuk duş: Bir kova suyla kendinizi alkışlatamazsınız!

İran ve ABD arasında sağlanan geçici ateşkes sonrası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den batı bloğunu sarsacak sert açıklamalar geldi. Her fırsatta ABD’nin bölgedeki tahakkümüne ve İsrail’in saldırgan politikalarına karşı mesafeli duruşuyla bilinen Sánchez, yapılan ateşkesin bir "lütuf" gibi sunulmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulunan Sánchez, geçici ateşkeslerin olumlu bir gelişme gibi görünse de asıl sorumluları gizleyemeyeceğini belirtti. Dünyayı kaosa sürükleyen aktörlerin bugün barış elçisi gibi davranmasını eleştiren İspanya Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesler her zaman iyi bir haberdir; hele ki adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. Ama bu geçici rahatlama, kaosu, yıkımı ve yitip giden canları unutturmamalı bize."

Sánchez, özellikle bölgeyi ateş çemberine çeviren güçlerin, verdikleri zararı küçük hamlelerle örtbas etmeye çalışmasına karşı çıkarak, İspanya hükümetinin dünyayı ateşe verenlerin "bir kova suyla gelip alkışlanmasını" beklemediğini vurguladı.

Tek yol diplomasi ve uluslararası hukuk

Batı merkezli politikaların bölgedeki yıkımı körüklediğine dikkat çeken Sánchez, sürecin ABD ve müttefiklerinin keyfi kararlarıyla değil, gerçek manada adaletle yönetilmesi gerektiğini savundu. Sorumlu bir yönetim çağrısında bulunan Başbakan Sánchez, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Şimdi yapılması gereken: diplomasi, uluslararası hukuk ve BARIŞ."

Sánchez’in bu çıkışı, ABD ve İsrail’in bölgedeki stratejilerinden rahatsızlık duyan Avrupa kanadındaki çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

