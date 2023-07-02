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Spor Ryan Kent'in forma numarası belli oldu
Spor

Ryan Kent'in forma numarası belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-02 22:10:00 -
Ryan Kent'in forma numarası belli oldu

Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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