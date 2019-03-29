0553 313 94 23

Ryan Babel'den dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

İngiliz ekiplerinden Fulham'da forma giyen ve sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ryan Babel'in sosyal medyadan İstanbul paylaşımı yapması, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

29 Mart 2019 Cuma 00:35
Ryan Babel'den dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Fulham'da top koşturan ve sezon sonu Galatasaray'a transfer olması gündeme gelen Ryan Babel, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

Sezon sonu için Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ryan Babel'den İstanbul paylaşımı geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da küme düşmeme mücadelesi veren Hollandalı yıldızın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş'tan devre arası ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel, Temmuz ayında bonservisini yeniden eline alacak. Fulham ile 6 aylık anlaşma sağlayan Hollandalı yıldızın sezon sonu Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi. Bu gelişmeler yaşanırken Ryan Babel'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından İstanbul fotoğrafı paylaşan Ryan Babel, Galatasaray taraftarlarını meraklandırdı. Hollandalı yıldız, Fulham kariyerinde formunu korusa da takımın ayağa kalkmasını sağlayamadı. Ryan Babel, Ocak ayından sonra Fulham ile çıktığı 9 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 00:35
  1. İstanbul
  2. Ryan Babel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mantar arayan 74 yaşındaki adam 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü
    1. Mantar arayan 74 yaşındaki adam 70..
    2. Bakan Kasapoğlu’nun müjdesi Romanları..
    3. Genel Sağlık Sigortası pirim borcu..
    4. Fransa'da STK'lerden hükümete Yemen..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. Başörtülülere hakaret eden şüpheli..
    7. Binali Yıldırım, TGRT Haber’de
    8. Bakan Dönmez, Akdeniz’deki sondaj..
    9. Sinop’ta 2 bin yıllık güneş saati..
    10. Adana’da sağanak etkili oldu
    11. GSS borcu olanlara müjde! Yıl sonuna..
    12. YÖKDİL sonuçları açıklandı
    13. Ryan Babel'den dikkat çeken İstanbul..
    14. İngiliz polisi camiye operasyon..
    15. "Osmanlı tokadını vurmamız lazım"
    16. Taksim’de dehşet saçan değnekçi..
    17. Aras: "Asla partizanlık yapmayacağız"
    18. Sağlığında bağışladığı organları 3..
    19. Boeing konusunda beklenen adım atıldı!..
    20. Londra'da polis, zanlıları yakalamak..
    21. "İklim değişikliği nedeniyle 1..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2019
    23. Buteflika önemli müttefiklerinden TAJ..
    24. Üniversiteli Arda’nın cesedi hastane..
    25. Yıldırım: “2B’den kazanılan..
    26. Ada seferlerine fırtına engeli
    27. Mahir Ünal'dan flaş sözler: O isim 15..
    28. Mantar ararken 70 metrelik yamaçtan..
    29. Bakan Soylu: “318 bin 500 Suriyeli..
    30. "Listelerine PKK'lıları koyanlar terör..
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak