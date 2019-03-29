Ryan Babel'den dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Fulham'da top koşturan ve sezon sonu Galatasaray'a transfer olması gündeme gelen Ryan Babel, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

Sezon sonu için Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ryan Babel'den İstanbul paylaşımı geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da küme düşmeme mücadelesi veren Hollandalı yıldızın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş'tan devre arası ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel, Temmuz ayında bonservisini yeniden eline alacak. Fulham ile 6 aylık anlaşma sağlayan Hollandalı yıldızın sezon sonu Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi. Bu gelişmeler yaşanırken Ryan Babel'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından İstanbul fotoğrafı paylaşan Ryan Babel, Galatasaray taraftarlarını meraklandırdı. Hollandalı yıldız, Fulham kariyerinde formunu korusa da takımın ayağa kalkmasını sağlayamadı. Ryan Babel, Ocak ayından sonra Fulham ile çıktığı 9 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.