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Ryan Babel kimdir nereli ve kaç yaşında? Ryan Babel Galatasaray transfer

2018-2019 Süper Lig’in şampiyon takımı Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı. 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Ryan Babel kimdir? Ryan Babel nerile ve kaç yaşında? Ryan Babel hangi takımlarda oynadı?

27 Haziran 2019 Perşembe 16:49
Ryan Babel kimdir nereli ve kaç yaşında? Ryan Babel Galatasaray transfer

2018-2019 Süper Lig’in şampiyon takımı Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı.Ryan Babel kimdir? Ryan Babel nerile ve kaç yaşında? Ryan Babel hangi takımlarda oynadı?

Ryan Babel kimdir?

Babel, 2004-2005 sezonunda ilk kez Ajax formasıyla resmi maçlara çıkmaya başladı. İlk sezonunda 24 maça çıkan ve 8 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Babel ile birlikte o dönemde Ajax kadrosunda Wesley Sneijder, De Jong, Rafael van der Vaart ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Julien Escude gibi isimler de vardı.  Ajax formasıyla 3 sezonda 89 maça çıkan Babel 19 atma başarısını gösterdi. İsmi bir çok kulüple anılan yıldız adayı 2007 transfer sezonunda 17 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer oldu.  İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Kasımpaşa'da 2 sezon forma giydi

2011 yılında gözden düşen Babel Liverpool'dan ayrıldı ve 7 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Alman ekibinde 1 sezon forma giyen Babel daha sonra yetiştiği kulüp olan Ajax'a gitti. Eski kulübü ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Kasımpaşa'nın küçülmeye gitmesinin ardından Babel'in adresi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain oldu. 14 maçta 2 gol atan Babel'in Al Ain macerası da 1 sezon sürdü.

Deportivo ile hayata döndü

Sezon başında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile 6 aylık sözleşme imzalayan Babel gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu Deportivo'da 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor. Hollanda alt yaş kategorilerinde U17, U19, U20 VE U21 takımlarında forma giyen Babel 42 kez de Hollanda A Milli Takım forması giydi ve 5 gol attı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:49
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