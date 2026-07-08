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Yerel Rüzgar SUP’ı açığa sürükledi! Anne ve 8 yaşındaki kızı kurtarıldı
Yerel

Rüzgar SUP’ı açığa sürükledi! Anne ve 8 yaşındaki kızı kurtarıldı

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Rüzgar SUP’ı açığa sürükledi! Anne ve 8 yaşındaki kızı kurtarıldı

Bartın’ın Güzelcehisar Sahili’nde Stand-Up Paddle ile denize açılan anne ve 8 yaşındaki kızı, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenince cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın’da Stand-Up Paddle ile denize açılan anne ve kızı, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı. Olay, saat 14.00 sıralarında Güzelcehisar Sahili'nde meydana geldi. 8 yaşındaki kızı ve annesi, SUP'a binerek denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle anne ve kızının bindiği SUP, açığa sürüklendi. Annenin yardım çağrıları sonrası İl Özel İdaresi'ne bağlı cankurtaranlar sahile geldi. Jet ski ile denize açılan cankurtaran ekibi, SUP'u halatla bağladıktan sonra kıyıya getirdi. Kurtarılan anne ve kızının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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