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Yaşam

Rüzgar isminin anlamı nedir? Rüzgar adı Kur'an'da geçiyor mu?

Rüzgar isminin anlamı nedir? Rüzgar adı Kur'an'da geçiyor mu? Çocuğun anne ve baba üzerindeki haklarından biri isim hakkıdır. Güzel anlama gelen, dalga konusu olmayacak bir isim bulmalıdır. Son zamanlarda Kur'an'da geçiyor diyerek birçok aile, anlamını bilmeden isim koyuyor. Bu durum da doğru değildir. Anlamının güzel olması, bakılacak konular arasında yer alıyor. En çok araştırılan isimler arasında yer alan Rüzgar adının anlamını, Kur'an'da geçip geçmediğini ve hangi cinsiyet için kullanılacağını haberimizde derledik. İşte Rüzgar isminin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:39:00 -
Rüzgar isminin anlamı nedir? Rüzgar adı Kur'an'da geçiyor mu?

Rüzgar isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Kökeni Farsça olan bu isim, Kur'an'da geçmemektedir. Çoğunluk olarak erkek ismi olarak kullanılsa da kızlar için de kullanıldığı görülen bir isimdir.

Anlamı; 

  • Yel, esinti.
  • Zaman, devir.
  • Dünya, alem.
  • Talih.
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