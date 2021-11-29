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Gündem Rüzgar enerjisinde ilk! Müthiş başarı
Gündem

Rüzgar enerjisinde ilk! Müthiş başarı

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat oldu. Üretimde ilk kez yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri birinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:27:00 -
Rüzgar enerjisinde ilk! Müthiş başarı

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat oldu. Üretimde ilk kez yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri birinci sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin107 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 408 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat olarak kayda geçti.

Rüzgar santralleri elektrik üretiminde ilki gerçekleştirdi

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 626 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 26 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

 

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