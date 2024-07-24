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Yaşam Rüzgar çadırı metrelerce havaya uçurdu
Yaşam

Rüzgar çadırı metrelerce havaya uçurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 21:42:00 -

Şanlıurfa Siverek'te rüzgar naylon çadırı metrelerce havaya uçurdu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde rüzgar, domates kurutmalığı için kullanılan çadırı metrelerce havaya uçurdu.

Siverek’e bağlı Otlu köyünde, domates kurutmalığı sergisinde kullanılan naylon çadır, çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce havaya uçtu. Bir süre havada süzülen çadır bir müddet sonra belgeden geçen elektrik tellerinin üzerine düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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