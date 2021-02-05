Rüyada dolmuş veya minibüse bindiğini görmek... Rüyada dolmuş kullanmak

Vatandaşlar rüyada dolmuş veya minibüs görmenin, dolmuşa binmenin manasını merak ediyor. Peki rüyada dolmuş görmek ne demek?

Rüyada dolmuş görmek farklı anlamlar taşır.

Rüyada dolmuşa veya minibüse bindiğini görmek

Bir dolmuş veya minibüs gibi bir arabaya binmek, ticari amaçlı bir yolculuğunuzun güzel geçeceğine işarettir.

Rüyada dolmuşa binmek, yolculuk seyahat anlamına da gelir. Rüya sahibinin seyahatte muradına ermeye ve ferahlığa ereceğine delalettir. Aynı zamanda nefsin isteklerini yerine getirmek anlamına da gelebilir

Rüyada dolmuşa bindiğini görmenin bir diğer tabiri de, yönetimde itibar anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yücelik ve dirayete de işarettir.

Rüyada dolmuşa bindiğini görmek kavuşmak manasını taşırken yolculuğun içinde olduğunu görmek, hedefe varılmak için gidilen yolun hala uzun olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada dolmuş veya minibüs kullandığını görmek

Ehliyet sahibi veya bir konuda ehil olan rüya sahibinin dolmuşa bindiğini ve aracı sorunsuz, güzelce kullandığını görmesi hayra alamettir. Rüya sahibinin saltanat ve izzete kavuşağı anlamlarına gelir.

Hiç dolmuş kullanmayan birinin bu şekilde dolmuşu kullandığını görmesi, bir isteğine kavuşacağına, bir hacetinin giderileceğine ve bir sorununun çözüleceğine delalettir.

Rüyada dolmuşa veya minibüse doğru koştuğunu görmek

Rüyada dolmuşa veya minibüse koşmak, varlıklı birinden fayda sağlamaya delalettir.

Dolmuşa veya minibüse yetişip binmek için koştuğunu görmek ise, büyük bir kimsenin yardım ve himmetine işarettir.