Vatandaşlar rüyada araba görmenin manasını merak ediyor. Peki rüyada araba görmek ne demek?

Rüyada araba görmek, genelde hayatınızın nasıl gittiğini, geçim için aldığını tedbirleri, itibarınızı, mevki ve mertebenizi temsil eder.

Rüyada arabaya binmek

İmam Nablusi'ye göre, arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğini ve terfi edeceğiniz, yüksek bir mevkiye erişeceğiniz anlamına gelmektedir.

Rüyada dolmuşa binmek

Bir dolmuş gibi bir arabaya binmek ise, ticari amaçlı bir yolculuğunuzun güzel geçeceğine işarettir.

Rüyada arabadan inmek veya düşmek

Rüyada arabadan indiğini görmek, arabaya binmenin tersi ile tabir edilir.

Arabadan düştüğünü görmek, rüya sahibinin işinden ayrılacağı anlamına gelir.

Rüyada arabadan inmek, ayrıca hayırlı bir evlada da işaret eder.

Rüyada araba kullandığını görmek

Rüyada otomobil kullandığını görmek, başarılı bir idareciliğe işarettir. Rüya sahibi bir işte yönetici - idareci veya bir görevde ise, bu işi veya görevi başarılı bir şekilde yönettiği anlamına gelir.

Rüya sahibi işçi veya memur değil de halktan biri ise, onlar tarafından sevildiğine delalet eder. Rüya sahibi becerikliliği nedeniyle onların hükümetle olan işlerinde yardımcı olduğune işaret eder.

Rüyada araba kazası görmek

Rüyada kaza yapmış bir araba görmek veya araba kazası görmek büyük bir mevki sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada yuvarlanmış araba veya arabanın yuvarlandığını görmek

Yuvarlanmış bir araba görmek veya arabanın yuvarlandığını görmek, kısa sürede gerçekleşecek bir itibar kaybı anlamına gelmektedir. Rampadan yuvarlanmış bir araba görmek de aynı manadadır.

Rüyada arabanın peşinden koşmak

Rüyada bir arabanın peşinden koştuğunu görmek, işsiz kalacağı anlamına gelebilir. Ayrıca rüyada bir arabanın peşinden koşmak, uzun süre işsiz kalacağına delalet eder.

Rüyada arabanın altında kaldığını görmek

Rüyada eğer bir arabanın altında kaldığınızı gördüyseniz, bu büyük bir miras veya zenginlik anlamına gelmektedir.