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Rüya uçak Bali’de

THY, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali’ye ilk seferini rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner ile gerçekleştirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
Rüya uçak Bali’de

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali’ye direkt seferlere başladı. Uçuşlar haftada yedi frekans olarak icra edilecek. Dün, 250 yolcu ve yüzde 84 doluluk oranı ile Bali’ye uçuş “TK 066” sefer sayılı uçakla icra edildi. İlk sefer, bayrak taşıyıcı hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül’ün hatırasını yaşatmak adına doğum yeri “Maçka” ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapıldı. Bu arada, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyuruldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Bali
  3. şehit Eren Bülbül
  4. Boeing 787-9 Dreamliner
  5. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  6. İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi

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