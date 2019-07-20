Rutubet kokusu nasıl giderilir?

Rutubet kokusu evlerde yaşanan can sıkıcı durumlardan biridir. Rutubet bir nem birikmesi sonucu kötü koku oluşturur ve bu koku eşyalar ile kıyafetlerinize sinerek geçmesi zor bir hale gelir. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birçok evde rutubet kokusu oluşmaya başlar. Soğuk havalarda yağan yağmurun bina duvarlarına zarar vermesi nedeni ile meydana gelen rutubet kokusu sizi rahatsız edebilir.

Binanın dışında hissedilen soğuk hava, evin içerisindeki sıcak hava ile karşılaşır ve nem oluşmaya başlar. Öte yandan sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen ve astım krizlerine yol açabilen rutubet kokusunu evinizden gidermek ise oldukça basit.

Rutubet kokusu nasıl geçer?

- Evinizi sürekli havalandırın

Evinizin camlarını açık tutarak oturduğunuz yerin temiz hava almasını sağlayın

- Kahve ve hardal karışımı

Bir çorba kaşığı kahve telvesini bir çorba kaşığı hardal ile karıştırın ve rutubet olan duvara sürün. Duvarı bu karışım ile iyice ovun. Bu şekilde evde bulunan rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımda hardal kullanmak istemezseniz, sadece kahve kullanabilirsiniz.

- Çiçekleri odada tutmayın

Rutubetli odada çiçek bulundurmayın. Çünkü çiçekler odada bulunan nem miktarını arttırır ve bu da rutubet kokusunun artmasına neden olur.

- Kedi kumu

Kedi kumu rutubet kokusu için en iyi çözümdür. Nemi çekme kapasitesi yüksek olduğundan işe yarar. Gözden uzak yerlere kedi kumu konulabilir.

- Karbonat ve tuz karışımı

Karbonat ve tuz da iyi nem çekicidirler. Belirtilen yerlere tuz veya karbonat konursa hem nemi hem de nem kokusunu yok edecektir.

- Peteklerin önünü açık bırakın

Kışın, kalorifer peteklerinin önü açık kalmalıdır. Bu sayede evinizde bulunan nem kısa zamanda azalır.

- Çamaşır suyu ve cam sil karışımı

Çamaşır suyunu cam silin içine ekleyin ve rutubetli bölgeye sıkın. Bu işlem rutubetin azalmasına ve kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır.