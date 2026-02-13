  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı
Dünya Rutte topu Avrupa'ya attı
Dünya

Rutte topu Avrupa'ya attı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Rutte topu Avrupa'ya attı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması ABD'yi NATO'ya daha sıkı bağlar" dedi.

Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de 12 Şubat'ta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Avrupa'nın savunma konusunda çok daha fazla sorumluluk almaya başladığını gördüğünü dile getiren Rutte, bunun NATO'yu da güçlendireceğini ifade etti.

Rutte, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alarak NATO'da liderlik rolü üstlenmesinin ABD'nin NATO'ya daha sıkı bağlanmasına yol açacağını belirtti.

 

Avrupalıların yıllarca ABD'den çok daha az savunma harcaması yapmasının rahatsız edici olduğuna ve bu anlamda yön değişiminin memnuniyetle karşılandığına işaret eden Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Rutte, tüm müttefiklerin birlikte hareket etme konusunda mutabık olmakla beraber Avrupa'nın da "daha fazlasını" yapması gerektiğine inandıklarını, ABD ile bu yönde hareket edildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Rutte, "Bu varsayılan Rus ayısı esasen yok, Rusya salyangoz hızıyla hareket ediyor ve çok kayıp veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD önceliğinde yürütülen barış sürecinin kolay olmadığını ve zaman alacağını belirterek, ABD'nin NATO müttefikleriyle de iletişim halinde ilerlediğini dile getirdi.

Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!
Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!

Gündem

Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!

NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!
NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!

Gündem

NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında!

Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var
Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

Gündem

Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23