UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır

Budak, Ulu Cami'nin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğine değinerek, "Ulu Cami ve diğer camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Hanım kardeşlerimize yönelik özel bölümlerimizi temizledik, düzenledik. Ramazan ayının artık, kış mevsimine denk gelmesi hasebiyle ısıtma sistemlerimizi düzenledik. İftar ve imsak vakti arası yanacak şerefelerimizdeki aydınlatmalarımızı tamamladık." dedi. Cami cemaatinden 79 yaşındaki İbrahim Anlar ise ecdadın Ulu Cami'yi İslam'ın 5 şartına göre yaptığını anlatarak, "Nur içinde yatsınlar, bize hatıra bırakmışlar. Allah nasip ederse ramazanda camimiz biraz daha şenlenecek." diye konuştu.