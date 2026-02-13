UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır

"Bunun yanı sıra Ulu Cami'mizde en kıymetli eser, camimizden daha da yaşlı olan minberimiz var. Camimizden 30-35 yıl kadar daha evvel inşa edilmiş. Daha sonra buraya sevk edilmiş. Bu da ceviz ağacından kündekari usulü yapılmış. Horasanlı Mehmet tarafından kapı girişini Ayetel Kürsi işlenmiş. Kıymetli bir şaheserimiz." İlçenin tarihi caminin yanında alimleriyle de meşhur olduğuna dikkati çeken Budak, Ulu Cami'nin minberinde çok büyük, dünyanın tanıdığı alimlerin hitap ettiğini bildirdi.