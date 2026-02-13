Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bakın en çok hangisi tercih eidliyor

HER BÜTÇEYE UYGUN BUKETLER Özcan, sevgililer gününde “Kırmızı gül aşkı ifade eder” diyerek en çok gülün tercih edildiğini söyledi. Nergis, orkide, papatya ve mevsim çiçeklerinin de satışını yaptıklarını belirten isim, çiçeklerin fiyatlarının ise 650-700 civarından başladığını anlattı. Çiçeğin büyüklüğünde sınır olmadığına deyinen Özcan, cep yakmayan şekillerde de yardımcı olduklarını bir kez daha ekledi.