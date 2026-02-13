  • İSTANBUL
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bakın en çok hangisi tercih eidliyor
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bakın en çok hangisi tercih eidliyor

Kayseri'de çiçekçiler, vatandaşların 14 Şubat Sevgililer Günü'ndeki tercihlerinin kırmızı gülden yana olduklarını söyledi.

Sevgililer gününün yaklaşmasıyla çiçekçilerin de yoğunluğu başladı. 35 yıldır çiçekçilik yapan Uğur Özcan, vatandaşların en çok kırmızı gülü tercih ettiklerini söyledi.

YOĞUNLUK ARTTI Her bütçeye uygun buket yaptıklarını söyleyen Özcan, çiçeklerin her özel günde yer aldığını söyledi. Özcan, sevgililer gününün de gelmesiyle yoğunluklarının arttığını ve müşterilerin de özel günlerde çiçeklerle tebessüm ettirmek istediklerini belirtti. Makul fiyatlarla hizmet verdiklerini dile getiren Özcan, bu özel günde insanların mutluluğuna ortak olmaya çalıştıklarını da ekledi.

HER BÜTÇEYE UYGUN BUKETLER Özcan, sevgililer gününde “Kırmızı gül aşkı ifade eder” diyerek en çok gülün tercih edildiğini söyledi. Nergis, orkide, papatya ve mevsim çiçeklerinin de satışını yaptıklarını belirten isim, çiçeklerin fiyatlarının ise 650-700 civarından başladığını anlattı. Çiçeğin büyüklüğünde sınır olmadığına deyinen Özcan, cep yakmayan şekillerde de yardımcı olduklarını bir kez daha ekledi.

Güllerin tane fiyatları ise 100 TL'den başlıyor.

