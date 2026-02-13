  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu Şok eden casusluk: Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin gözünü şimdi de gözünü oraya dikti UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bakın en çok hangisi tercih eidliyor Sözleşmeli personele müjde: İşte geçiş yapabilecekleri memur kadroları! Tedirgin eden karar alındı! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir Özellikle antioksidan... Kronik hastalıkların en lezzetli ilacı: Bir avucu kalbin muhafızı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Hızı saatte 80 kilometreyi aşan şiddetli fırtına Karaman genelinde hayat olumsuz etkilendi.

#1
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Trafik yön levhaları ve ağaçlar devrilirken, bazı inşaat malzemeleri yola savruldu.

#2
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Otobüs durakları zarar gördü. Öğrenciler ve vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

#3
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde H.Ç. idaresindeki 42 BBA 692 plakalı kamyonet, fırtınanın etkisiyle refüje devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen ekipler önlem aldı.

#4
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Fırtınanın şiddeti nedeniyle olay yerinde bulunan ekipler ve görüntü almaya çalışan gazeteciler de ayakta durmakta zorlandı. Tabduk Emre Mahallesi 1584. Sokak’ta devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Gevher Hatun Mahallesi 1984. Sokak üzerindeki kavşakta bulunan saat kulesi de fırtına nedeniyle devrildi. Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak’ta bulunan Merkez Spor Salonu’nun çatısı da fırtınanın etkisiyle uçtu. Uçan parçalar yola savrularak trafiği aksattı.

#5
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri kent genelinde muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklerken, olaylara hızla müdahale edildi.

#6
Foto - Şiddetli fırtına kamyoneti fırlattı!

Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Fırtına ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada 1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan, 1989-90 yılları arasında is..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti
Gündem

Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi ge..
A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü
Spor

A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. Zor bir gruba düşen Türkiye, Fransa, İtalya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23