Özellikle antioksidan... Kronik hastalıkların en lezzetli ilacı: Bir avucu kalbin muhafızı
Selma Savcı

Özellikle antioksidan... Kronik hastalıkların en lezzetli ilacı: Bir avucu kalbin muhafızı

Kabak çekirdeği içerisindeki magnezyum ve çinko kalbi korumaya alıyor ve bu besin kaynağını ihmal etmemeliyiz.

Kabak çekirdeği, magnezyum ve çinko gibi minerallerle dolu zengin yapısıyla kalp ritmini düzenlerken, güçlü antioksidan bileşenleri sayesinde kanser riskini azaltıyor. Son araştırmalar, prostat sağlığını koruduğunu, kan şekerini dengelediğini ve uyku kalitesini yükselttiğini doğruluyor.

Kabak çekirdeği, yıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir besin kaynağı olarak dikkat çekti. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, bu tohumların sağlık üzerindeki etkilerini daha da ön plana çıkardı. Uzmanlar, kabak çekirdeğinin zengin besin içeriğinin, günlük diyete eklenmesini şiddetle tavsiye etti.

Özellikle antioksidanlar, magnezyum, çinko ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan bu çekirdekler, çeşitli hastalıklara karşı koruyucu rol oynadı. Araştırmacılar, düzenli tüketimin kalp sağlığından bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını ifade etti. Bu yazıda, kabak çekirdeğinin 5 faydasını, bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle ele aldık.

1.Kalp Sağlığını Korudu Kabak çekirdeği, kalp hastalıklarına karşı etkili bir kalkan oluşturdu. Harvard Health'in raporuna göre, çekirdekler magnezyumun en iyi doğal kaynaklarından biri olarak kan basıncını dengede tuttu.

Bir araştırmada, düzenli tüketimin kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığı gözlemlendi. PMC'de yayımlanan bir çalışmada, kabak çekirdeğinin doza bağlı olarak LDL (kötü kolesterol) seviyelerini azalttığı belirtildi.

2. Antioksidan Etkisiyle Kanseri Önledi Kabak çekirdeği, yüksek antioksidan içeriği sayesinde kanser riskini azalttı. Healthline'da yayımlanan bir derlemede, flavonoidler ve fenolik asitler gibi bileşenlerin hücre hasarını önlediği belirtildi.

Laboratuvar çalışmaları, çekirdeklerin meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurduğunu gösterdi. Verywell Health'ten bir raporda, postmenopausal kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı ifade edildi.

3. Diyabet Yönetiminde Etkili Oldu Kabak çekirdeği, kan şekeri seviyelerini dengede tutarak diyabet hastalarına yardımcı oldu. ScienceDirect'te yayımlanan bir inceleme, antidiabetik özelliklerinin bioaktif bileşenlerden geldiğini ortaya koydu.

4. Prostat ve Mesane Sağlığını İyileştirdi Kabak çekirdeği, prostat hiperplazisi gibi sorunlara karşı koruma sağladı. WebMD'de belirtilen bir çalışmada, çekirdeklerin prostat kanseri hücrelerini öldürdüğü gözlemlendi.

5. Bağışıklık Sistemini Güçlendirdi Kabak çekirdeği, çinko ve vitamin E ile bağışıklığı destekledi. Dartmouth Health'in raporuna göre, vitamin E'nin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve enfeksiyonlara karşı koruduğu belirtildi. PMC'de yayımlanan bir çalışmada, immünomodülatör özelliklerinin anemiyi yönetmede yardımcı olduğu ifade edildi.

