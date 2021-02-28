Rusya'yı reddetmişti... Süper Lig ekibi Boupendza için harekete geçti

Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'ın kıyısından dönen Aaron Boupendza için harekete geçti. Hatırlanacağı gibi hafta içerisinde Hatayspor'un, Boupendza konusunda Krasnodar'la 8.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay şeklinde sezon sonu için anlaştığı yazılmıştı. Ancak Gabonlu oyuncunun, Ruslar'la parasal konularda ortak noktada buluşamaması sonrasında bu transfer rafa kalkmıştı.

24 yaşındaki oyuncunun performansını yükseltmesi sonrasında sürekli onu satacaklarını söyleyen ancak bu konuda henüz somut bir girişimde bulunamayan Hatay yönetiminde basın sözcüsü Rahmi Vardı, "Oyuncumuzun taban fiyatı 8.5 milyon Euro. Ukrayna'dan Dinamo Kiev ve Türkiye'den Fenerbahçe, bu transferde çok istekli. Fenerbahçe çok iyi bir teklif yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgiye göre Mesut Özil'le oynama fırsatını kaçırmak istemeyen ligin gol kralı Boupendza'nın, Sarı-Lacivertliler'e çok sıcak baktığı, iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturarak, gelecek sezon için şimdiden anlaşma zemini arayacakları bildirildi.