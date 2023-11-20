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Dünya Rusya'yı kızdıran karar! NATO ülkesine nota verdiler
Dünya

Rusya'yı kızdıran karar! NATO ülkesine nota verdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:01:00 -
Rusya'yı kızdıran karar! NATO ülkesine nota verdiler

Finlandiya'nın Rusya ile olan bazı sınır kapılarını kapatma kararı sonrası Rus yönetimi bu ülkeye nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile bazı sınır kapılarını kapatma kararı alan Finlandiya'ya protesto notası verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın hafta sonu Rusya ile bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu nedenle, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helantera'nın bakanlığa çağrıldığı ve büyükelçiye protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Topraklarında sığınma hakkını elde etmek için göçmenlerin sınırı geçmesi ile ilgili oluşan durum ve Rusya'nın bu tür akışları organize ettiği gerekçesiyle Finlandiya'nın aldığı karar, kesinlikle kışkırtıcı ve ikili ilişkileri daha da bozmayı amaçlıyor. Kontrol noktalarının kapatılması, on binlerce vatandaşımızın hak ve çıkarlarını ihlal ediyor. Bu karar Rus tarafına danışılmadan aceleyle alındı."

Sınır kapıların kapatılması meselesi

Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
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Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağı yönünde haberler yer almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söylemişti.

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