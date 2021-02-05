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Dünya Rusya’yı karıştıracak ölüm! Aniden hayatını kaybetti
Dünya

Rusya’yı karıştıracak ölüm! Aniden hayatını kaybetti

Rusya'da Vladimir Putin'in en çekindiği isimlerden biri olan ve geçtiğimiz aylarda zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:45:00 -
Rusya’yı karıştıracak ölüm! Aniden hayatını kaybetti

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden hayatını kaybettiği duyuruldu.

'Suikast olabilir' iddiası

Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Ölüm, Rusya'da büyük tartışmalara neden oldu. Doktor Mksimişin'e suikast düzenlenmiş olabileceğini düşünenler var.

44 yaşındaki Navalny 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanmış, uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.

Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalni, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüştü.

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni, kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor. Kremlin ise iddiaları reddediyor.

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