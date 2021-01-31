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Dünya Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim
Dünya

Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim

Rus milyarder Arkady Rotenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen sarayla ilgili olarak 'O saray benim' açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:27:00 -
Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim

Rus milyarder Arkady Rotenberg, Putin'in Karadeniz kıyısında 1,5 milyar dolara yaptırdığı iddia edilen sarayın kendisine ait olduğunu söyledi.

Rusya'da gösterilere yol açan 'saray tartışması' sürüyor.

Rus milyarder Arkady Rotenberg, Putin'in Karadeniz kıyısında 1,5 milyar dolara yaptırdığı iddia edilen sarayın kendisine ait olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'judo arkadaşı' olarak da bilinen yakın müttefiki Rotenberg, "Burası benim. Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım" diyerek, mülkün otele dönüştürüleceğini belirtti.

"Her şey büyük bir özenle ve profesyonelce yapıldı" diyen milyarder ayrıca "Oteldeki çalışmaları birkaç yıl içinde bitireceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

Muhalif Aleksey Navalny'nin tutuklanmasının ardından Youtube'da yayınlanan videoda söz konusu sarayın Putin'e olduğu iddia edilmiş, video 100 milyondan fazla tarafından izlenmişti.

Putin sarayın kendisine ait olduğuna dair iddiaları reddetti.

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