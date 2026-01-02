Rusya’yı 500 bin dolar dolandırdılar: Ukrayna'dan "sahte ölüm" operasyonu!

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), yaklaşık bir aydır yürüttüğü gizli operasyonun detaylarını paylaştı. Rusya’nın "kişisel düşman" ilan ettiği Rus Gönüllü Kolordusu komutanı Denys Kapustin’in bir drone saldırısında öldüğü yönündeki dezenformasyonu yayan Ukrayna, Rus servislerini ikna etmeyi başardı.

SUİKAST PARASI UKRAYNA ORDUSUNA

GUR Başkanı Kiril Budanov, Rus istihbaratının Kapustin'in tasfiyesi için ayırdığı 500 bin dolarlık ödülün Ukrayna özel kuvvetlerinin eline geçtiğini açıkladı. Budanov, "Bu para artık Ukrayna’nın mücadelesine hizmet edecek" diyerek operasyonun mali başarısını vurguladı.

"ÖLEN" KOMUTAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Operasyonun ardından video konferansla ortaya çıkan "White Rex" kod adlı Kapustin, hayatta olduğunu ve görevine dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Bu süreçte suikast planında yer alan Rus ajanların da tek tek tespit edildiği belirtildi. 27 Aralık'ta Kapustin'in öldüğüne dair çıkan haberlerin, Rusya'yı tuzağa çekmek için bizzat GUR tarafından servis edildiği anlaşıldı.