Rusya'ya şok! Uçak gemisi kaza yaptı

Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’a yönelik tamir çalışmaları sırasında meydana gelen kazada geminin üzerine vinç düştü ve 20 metrekarelik bir delik açıldı.

Dünyanın en büyük gemi tamir havuzu olan PD-50, Rusya’nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’a yönelik tamir çalışmaları sırasında battı. Can kaybının yaşanmadığı olayda sırasında bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov gemisi zarar gördü.

Rusya'nın Murmansk kentinde Amiral gemisini tutan PD-50 tamir havuzu, güç kaynağında çıkan bir arıza sonucu battı.

'Tamir edilecek'

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi Başkanı Aleksey Rahamnov, olay sırasında gemi havuzundaki bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov'un zarar gördüğünü ve gemide su yüzeyinin üstünde kalan 4x5 metrelik bir delik oluşmasına yol açtığını söyledi.

Rahamnov, "Vinç 4x5 metrelik bir delik oluşturdu. Ancak bu kolay ve hızlı bir şekilde tamir edilebilecek bir hasar" dedi. Rahamnov, tamir maliyetinin de çok fazla olmayacağını kaydetti.