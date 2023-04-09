Rusya'ya kömür darbesi!

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından paylaşılan raporda, bu yılın ikinci ayında ülkedeki taş kömürü üretimi (antrasit, koklaşabilir taş kömürü ve diğer taş kömürü dahil) yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak 27,3 milyon tona gerilerken, antrasit üretimi yüzde 14,6 gibi keskin bir düşüşle 1,9 milyon tona geriledi.

Rusya’nın kok kömürü üretimi ise yüzde 6,1 artışla 8,8 milyon tona gerilerken, genel olarak, 2023 yılının ilk iki ayında kömür üretim hacimleri yüzde 2,3 azalarak 70,2 milyon tona ulaştı.

Ocak-Şubat 2023 döneminde Rusya’nın taş kömürü üretimi yüzde 6,3 azalarak 53,6 milyon tona gerilerken, antrasit üretimi ise yüzde 12,3 artarak 3,9 milyon tona yükseldi.

Ocak-Şubat 2023 döneminde linyit kömürü üretimi ise yüzde 3,3 artışla 16,6 milyon tonu buldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları sonrası kömür ihracatı düşen Rusya’nın, tüm kısıtlamalara rağmen vergi gelirlerini 2022’de ikiye katlayarak 360 milyar rubleye ulaştırdığı kaydedilirken, ihracatını da sürdürdüğü gözlemlendi.

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Rusya Enerji Bakanlığı, 2022 yılında sektör üzerindeki vergi yükünün artması ve küresel kömür fiyatı artışları sayesinde bütçe gelirlerinin 2021’ye kıyasla iki kat artarak 175 milyar rubleden 360 milyar rubleye çıktığını vurguladığı raporunda, öte yandan sektördeki vergi yükünün artık zirveye ulaştığına dikkat çekti.

2022 yılında Rusya’dan Hindistan’a yapılan kömür ihracatı bir önceki yılda elde edilen 6,6 milyon tonluk sonuçların çok üstüne çıkarak 20,1 milyon tona ulaşırken, Çin’e yapılan teslimatlar da yüzde 25 artışla 67,3 milyon tona yükseldi.

Enerji Bakanlığı, 2023 yılında Rusya’nın kömür üretiminin bir önceki yıl kaydedilen 443,6 milyon ton seviyesinde kalmasını beklerken, kömür ihracatının salgın öncesi seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

Rusya, 2022 yılında Almanya’nın en büyük kömür tedarikçisi oldu

Rusya, Ukrayna’daki durum nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) uyguladığı yaptırımlara rağmen, 2022 yılında Almanya’nın en büyük kömür tedarikçisi oldu.

Bild gazetesinin Alman Kömür İthalatçıları Derneği verilerine dayandırdığı haberinde, geçen yıl Almanya’nın Rusya’dan 13 milyon ton kömür ithal ettiği vurgulanırken, bu hacimlerin 2021’dekinden yüzde 37 daha az olmasına rağmen Rusya’nın ülkenin en büyük kömür ihracatçısı konumunu sürdürdüğü ifade edildi.