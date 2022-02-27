Rusya'ya karşı savaş için cepheye giden isim şaşırttı

Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatla birlikte cepheye giden eski Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna, silah kuşanarak tüm vatandaşları savaşmaya çağırdı.

2015 yılında 24 yaşındayken Ukrayna güzeli seçilerek tacın sahibi olan Lenna, kamuflaj kıyafeti giyip eline tüfek aldı. Geçmişte atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını dile getiren Linna, yaklaşık 40 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından "Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir." diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, "Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor." yorumunu yaptı.

Kiev’deki Slavistik Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi alan Lenna ayrıca ülkedeki bütün trafik levhalarının da kaldırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede askerlerin nereye gideceğini bilemeyeceğini dile getirdi.

Lenna, "Bütün yol işaretleri ve şehirlerin dışındaki göstergeleri kaldırmak gerekiyor. Düşman bölgeyi tanımıyor, bu sayede onları alt edebiliriz." dedi.