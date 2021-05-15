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Dünya Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor
Dünya

Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor

Rusya tarafından sürekli olarak siber saldırıların hedefinde olduğunu duyuran Ukrayna, yeni bir askeri kuvvet kurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:30:00 -
Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor

Ukrayna’da yakında ulusal siber kuvvetlerin kurulmasına dair bir kararname imzalanacağı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukraina televizyonuna açıklamalarında, ulusal siber kuvvetlerin oluşturulmasına ilişkin kararın yakında ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanacağını söyledi.

Danilov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin basına kapalı olarak gerçekleştirilen bir toplantısına atıfla, “Söz konusu karar (siber kuvvetlerin kuruluşuna ilişkin karar), ilgili toplantıda bulunan 21 üyenin hepsi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Yakında Devlet Başkanı’nın buna dair kararı imzalanacağını düşünüyorum” dedi.

Ayrıca Danilov söz konusu Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, siber güvenlik stratejisi, biyolojik güvenlik sorunları ve ülkenin doğusunda tırmanan gerilim dahil sekiz konusunun ele alındığını kaydetti.

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