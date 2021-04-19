Rusya'ya çağrı: Endişe duyuyoruz, derhal...
İngiltere’nin cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyduğu bildirilerek Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması istendi.
İngiltere, cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rusya’ya “siyasi nedenlerle” tutuklu bulunan Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, bağımsız sağlıkçıların Navalnıy’ın sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.
Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını bildirmişti.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 senelik hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.