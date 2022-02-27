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Dünya Rusya'ya bir şok daha! Yeni lejyon kuruluyor
Dünya

Rusya'ya bir şok daha! Yeni lejyon kuruluyor

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına karşı koymak isteyen yabancı gönüllüler için "Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon" isminde birlik kuruluyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 13:10:00 -
Rusya'ya bir şok daha! Yeni lejyon kuruluyor

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının sadece ülkenin işgali değil Avrupa'ya ve dünya hukuk düzenine karşı bir savaşın başlangıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırdığı kaydedildi.

Yabancıların Ukrayna ordusunda 2016'tan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulduğu aktarıldı.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

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