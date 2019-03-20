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Rusya’ya bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti Başkanı Berdnikov istifa etti

Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Berdnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den aldığı talimat doğrultusunda istifa ettiğini duyurdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Rusya’ya bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti Başkanı Berdnikov istifa etti

Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Berdnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den aldığı talimat doğrultusunda istifa ettiğini duyurdu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra, Kazakistan’ın sınır komşusu Altay Özerk Cumhuriyeti’nden gelen istifa dikkat çekti.


Altay Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Berdnikov, sosyal medya hesabı üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’inden aldığı talimat doğrultusunda istifa ettiğini duyurdu. Berdnikov açıklamasında, "Altay Cumhuriyeti’nde yeni bir yönetim sistemi ile ilgili Rusya Başkanı Vladimir Putin’den istifa etmem ile ilgili bir talimat aldım. Görevimden gönüllü olarak istifa ediyorum. 13 yıl bu görevi sürdürmek için uzun bir zaman. Yapabileceğimiz çok şey var ama uzun yıllardır süren sorunlar da var. Bu sorunların çözümü için yeni bir enerjiye, modern yaklaşımlar ve yeni lider gereklidir. Altay halkına refah ve mutluluk diliyorum. Her zaman olduğu gibi bu ülkeye her zaman hizmet etmeye hazırım" dedi.



Rusya’da istifaların ardı arkası kesilmiyor


Berdnikov’un istifasından önce Rusya’ya bağlı Çelyabinsk bölge valisi Boris Dubrovsky görevinden istifa etti. Rusya’nın kuzeyinde bulunan Murmansk’ın bölge valisi Marina Kovtun’un da istifa ettiği açıklandı. Altay Özerk Cumhuriyeti’nin başkanının istifasıyla birlikte bu hafta Rusya’da 3 bölgenin başkanı istifa etmiş oldu. Bu istifaların Rusya lideri Putin’in talimatları doğrultusunda gerçekleştiği iddia edilirken istifaların daha da artabileceği öngörülüyor.


Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev’in dün yaptığı istifa açıklamasının ardından ülkenin kuzey sınırında bulunan Altay Özerk Cumhuriyeti’nden gelen istifa açıklaması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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