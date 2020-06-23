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Dünya

'Rusya'ya ait Hmeymim askeri hava üssü üzerinde 20'ye yakın patlama'

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin Lazkiye'ye bağlı Ceble'ye saldıran insansız hava araçlarına karşılık verdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:13:00 - 2020-06-23 00:16:38
'Rusya'ya ait Hmeymim askeri hava üssü üzerinde 20'ye yakın patlama'

Beşşar Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Ceble ilçesini hedef alan insansız hava araçlarına hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiğini duyurdu.

ANNA News'in aktardığına göre de, Hmeymim askeri hava üssü üzerinde 20 ila 25 arasında patlama meydana geldi.

Rusya'ya ait Hmeymim askeri hava üssü, Ceble kentiniin 15 kilometre batısında yer alıyor.

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