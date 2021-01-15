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Ekonomi Rusya'nın uluslararası rezervleri 600 milyar dolara yaklaştı
Ekonomi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 600 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 artarak 596 milyar dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:58:00 -
Rusya'nın uluslararası rezervleri 600 milyar dolara yaklaştı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Ocak 2020 itibarıyla 554 milyar dolar düzeyinde olan uluslararası rezervlerin hacmi 1 Ocak 2021 itibarıyla 596 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu hacminin, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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