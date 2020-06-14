Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Savunma Bakanı Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Ziyaretin ertelenmesinin ardından stratejist yazar Murat Akan, yaşanan gelişmeyle ilgili olarak çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

Erteleme kararının arkasından İsrail çıktı

Araştırmacı yazar Murat Akan, ziyaretin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun İstanbul ziyareti iptal oldu. Ziyaret Ruslar tarafından iptal edildi. Peki neden? İsrail Rusya’nın Libya konusunda Türkiye ile anlaşmasını istemiyor. Hafter'i Moskova’da anlaşma masasından kaçıran da MOSSAD idi" dedi.