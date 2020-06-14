  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesinin ardından çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:06:00 -
Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Savunma Bakanı Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Ziyaretin ertelenmesinin ardından stratejist yazar Murat Akan, yaşanan gelişmeyle ilgili olarak çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

Erteleme kararının arkasından İsrail çıktı

Araştırmacı yazar Murat Akan, ziyaretin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun İstanbul ziyareti iptal oldu. Ziyaret Ruslar tarafından iptal edildi. Peki neden? İsrail Rusya’nın Libya konusunda Türkiye ile anlaşmasını istemiyor. Hafter'i Moskova’da anlaşma masasından kaçıran da MOSSAD idi" dedi.

Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'
Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'

Gündem

Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'

'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler
'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler

Gündem

'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler

Ünlü stratejist Libya konusunda uyardı: İki ülke anlaşma yaptı! SİHA'lar hazır olsun
Ünlü stratejist Libya konusunda uyardı: İki ülke anlaşma yaptı! SİHA'lar hazır olsun

Dünya

Ünlü stratejist Libya konusunda uyardı: İki ülke anlaşma yaptı! SİHA'lar hazır olsun

Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar
Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Gündem

Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'
Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'

Gündem

Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı