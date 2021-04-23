  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme! Rus Hava Savunma Sistemi Pantsir tam isabetle vuruldu
Gündem

Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme! Rus Hava Savunma Sistemi Pantsir tam isabetle vuruldu

Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine misilleme gecikmedi. Roketsan tarafından paylaşılan görüntülerde, akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu anların animasyonuna yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:52:00 -

Roketsan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine aynı minvalde yanıt verdi.

Rusya, Türk SİHA'sını hedefe koymuştu

Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, geçtiğimiz günlerde, 'Lantset' adlı kamikaze drone'unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA'larını hedef göstermişti. Rossiya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı kaydedilmişti.

Roketsan'dan misilleme

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi. Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'ın Twitter hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Övün

... Gurur verici.
  • Yanıtla
Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!
Gündem

Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!

Gayr-i meşru ilişki yaşayıp, bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın mahkemelik oldu. Toplumda yeri olmayan bu çirk..
128 milyar doların arkasından Cem Uzan çıktı
Gündem

128 milyar doların arkasından Cem Uzan çıktı

Canlı yayında CHP'nin 128 milyar dolar yalanın arkasında yurt dışında yaşayan bir işadamının bulunduğunu belirten Gazeteci Hulki Cevizoğlu'n..
Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyacağına ilişkin çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, Başkan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay