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Dünya Rusya'nın Tula bölgesinde patlama meydana geldi
Dünya

Rusya'nın Tula bölgesinde patlama meydana geldi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 17:41:00 -
Rusya'nın Tula bölgesinde patlama meydana geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bazı bina ve ambarlar hasar aldı

Yerel saatle 15.19'da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştuğu kaydedilirken, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edildi.

Moskova'ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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