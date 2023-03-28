  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi
Dünya

Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 07:12:00 -
Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi

Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın "bağımsız soruşturma komisyonu" tarafından araştırılmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) geçmedi.

BMGK'de Rusya'nın talebiyle oylamaya sunulan karar tasarısı 3 'evet'e (Rusya, Brezilya ve Çin) karşı 12 'çekimser' oyla reddedildi.

Kabul edilmesi için BMGK'deki 15 üyenin 9 'evet' oyunu alması gereken tasarı, BM Genel Sekreterinin "uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu" kurmasını talep ederken, soruşturmanın kapsamlı, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sabotajı araştırmasını öngörüyordu.

Sabotajın suçluları, destekçileri, düzenleyicileri ve suç ortaklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan tasarı, tarafsız ve uluslararası tanınırlığı olan uzmanların atanmasını talep ediyordu.

Tasarı, BM Genel Sekreterinin 30 gün içinde sonuçları rapor etmesini öngörüyordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında Danimarka, Almanya ve İsveç'in yürüttüğü soruşturmaların "şüpheli" olduğuna işaret etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın gerekliği olduğunu aktaran Nebenzya, "Kıymetli olan vaktimizi harcıyoruz." uyarısında bulundu.

Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı
Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Dünya

Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması
Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması

Dünya

Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay
Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

Dünya

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay
Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

Dünya

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

{relation id:1744751 slug:'gorulmemis-tepki-rusya-o-ulkeyi-rehin-aldi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23