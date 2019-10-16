Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya da bölgeye ağırlık vermeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırda güvenliğin sağlanması için Türkiye'yle Suriye arasında işbirliğine katkıda bulunacaklarını söyledi. 'SDG ile Şam arasındaki anlaşmaı detekleyeceğiz' Lavrov, Suriye'de terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG ile Şam arasında kendilerinin arabuluculuğunu yaptıkları anlaşmanın da uygulanmasını teşvik edeceklerini de sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.