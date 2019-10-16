Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğiz" dedi.16 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğini belirtti.
Türkiye'nin teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya da bölgeye ağırlık vermeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırda güvenliğin sağlanması için Türkiye'yle Suriye arasında işbirliğine katkıda bulunacaklarını söyledi.
'SDG ile Şam arasındaki anlaşmaı detekleyeceğiz'
Lavrov, Suriye'de terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG ile Şam arasında kendilerinin arabuluculuğunu yaptıkları anlaşmanın da uygulanmasını teşvik edeceklerini de sözlerine ekledi.
YORUM YAZ