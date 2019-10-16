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Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğiz" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğini belirtti.

Türkiye'nin teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya da bölgeye ağırlık vermeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırda güvenliğin sağlanması için Türkiye'yle Suriye arasında işbirliğine katkıda bulunacaklarını söyledi. 

'SDG ile Şam arasındaki anlaşmaı detekleyeceğiz'

Lavrov, Suriye'de terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG ile Şam arasında kendilerinin arabuluculuğunu yaptıkları anlaşmanın da uygulanmasını teşvik edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
  1. Sergey Lavrov
  2. Lavrov

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar7 dk önce
    sen öyle san... putin hayatının şokuna hazırlan... matruşka sizde ama reis bizde...
  • OvalıOvalı12 dk önce
    Rusya ben bu görüşünüzü kesinlikle red ediyorum. Başka kelime yok. Git evinde otur. RTE saygı ve Allah in selamıni yolluyorum.Ovalı
  • AlperAlper14 dk önce
    Dostumuz Rusya nasıl olurda terör örgütüyle konuşur,işbirliği yapar?Zaten Moskovada da büroları falan varmış. Şimdi S400 ler falan komutu ellerinde,bu nasıl iş?
  • İkiyüzlü Rusyaİkiyüzlü Rusya21 dk önce
    Tarih tekerrür
  • ahmetahmet30 dk önce
    ABD nin misyonunu devraldi yani! siyonizmin kollarindan birini kestik, digeri devrede
  • jkjk31 dk önce
    niye bu değil niyet büyük petronun hayaliakdeniz projesi ve suriyede ortadoğuda etkin güç olmak

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