Kopenhag merkezli Berlingske gazetesinde görevli Emil Rottböll, NATO’nun Kuzey Kutup bölgesinde Rusya’nın hipersonik silahlarında karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını ifade etti.

ABD’nin Grönland’daki Thule Hava Üssü’nün genel olarak Rus yapımı Kinjal füzelerine karşı "kesinlikle savunmasız" olduğuna dikkat çeken Rottböll, durumu şöyle özetledi:

"Kinjal füzeleri özellikleri ile bölgedeki güç dengesini değiştiriyor"

"Rus yapımı yeni Kinjal füzesinin ne kadar uzağa uçtuğundan emin değiliz, ancak şu kesin biliniyor ki bu füze hızı, isabet doğruluğu ve en az bin kilometrelik menzili ile Arktik bölgedeki güç dengesini değiştiriyor."

Danimarkalı üst rütbeli bir subayın, "Washington’un sadece Kinjal füzelerine yanıt bulması gerektiği" şeklindeki sözlerinden alıntı yapan Rottböll, "Thule’deki radarlar füze kalkanının bir parçasıdır ve savaş durumunda Ruslar onları mutlaka yok etmek isteyecektir. Şu andaysa aslında tamamen savunmasız, dolayısıyla Amerikalıların Grönland'da yeni görevleri oldu" ifadelerini kullandı.

"Batı’nın Rusya’yı alarma geçirecek bir şey yapma riski büyük"

Arktik bölgenin "Rusya için sembolik bir öneme sahip olduğu" belirtilen yazıda, durumun "kontrolden çıkabileceği" vurgulandı:

"Bu nedenle Batı’nın, Rusya’yı alarma geçirecek bir şey yapma riski büyük. Örneğin ABD, Rusya’nın kendi iç sularının söz konusu olmadığını göstermek için gerçekten Kuzey Deniz Yolu’na askeri gemiler göndermeye başlayabilir."

Daha önce Rusya Kuzey Filosu Komutanı Koramiral Aleksandr Moiseyev, muharebe gücünü nitelikli biçimde artırma imkanı sunacak olan hipersonik silahların Kuzey Filosu’na teslim edileceğini açıklamıştı.